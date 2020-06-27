دولي

(كورونا) حول العالم.. أكثر من 9.86 مليون شخص مصاب بالفيروس

(كورونا) حول العالم.. أكثر من 9.86 مليون شخص مصاب بالفيروس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصل عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في العالم إلى أكثر من 9.86 مليون شخص.

وذكرت وكالة أنباء (رويترز) في أحدث إحصائياتها، اليوم السبت، أن 494351 شخصا توفوا جراء الفيروس، على مستوى العالم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة ومليونين و479763 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون و274974 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 627646 حالة إصابة و8969 حالة وفاة.

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