دولي

لعلاج مرضى (كورونا).. البرازيل توقع اتفاقا لإنتاج لقاح تطوره "أسترازينيكا"

لعلاج مرضى (كورونا).. البرازيل توقع اتفاقا لإنتاج لقاح تطوره "أسترازينيكا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أبرمت البرازيل اليوم السبت، اتفاقاً للبدء في إنتاج لقاح تجريبي يساعد في علاج مرضى وباء (كوفيد-19).

والاتفاق بقيمة 127 مليون دولار، حيث تطور اللقاح شركة (أسترازينيكا) لصناعة الأدوية، وأظهر نتائج واعدة في مواجهة الوباء.

وقال إلسيو فرانكو، المسؤول الثاني بقطاع الصحة العامة في البرازيل، في مؤتمر صحفي إن البلاد ستنتج مبدئيا نحو 30 مليون جرعة من اللقاح، وسيجري إنتاج نصف الكمية بحلول كانون الأول/ديسمبر، ونصفها الآخر بحلول كانون الثاني المقبل، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قالت إن لقاح "أسترازينيكا" يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض.

وتجري شركة أسترازينيكا البريطانية بالفعل تجارب سريرية واسعة النطاق وفي مراحل متوسطة على اللقاح الذي طوره باحثون في جامعة أكسفورد.

وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا في العالم بجائحة (كورونا)، إذ سجلت أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة مؤكدة حتى يوم الجمعة، وأكثر من 55 ألف وفاة.

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