فلسطين: استمرار الارتفاع الكبير في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت د.مي الكيلة، وزيرة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الخليل ونابلس وجنين.



وأشارت الكيلة في تصريح لها، نشرته صفحة الوزارة عبر (فيسبوك)، إلى أن من بين الإصابات، هناك 179 حالة في محافظة الخليل، و10 حالات في محافظة نابلس، وإصابتان في جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم، إلى 258 إصابة.



وفي السياق، أكدت الكيلة أنه تم تسجيل حالة وفاة لشابة مقدسية من حي رأس العامود نتيجة إصابتها بفيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل 11 حالة خطيرة متواجدة في غرف العناية المكثفة في محافظة الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الإصطناعي.



وأشارت إلى أنه تم نقل إحدى الإصابات من الخليل لإجراء قسطرة قلبية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن اجمالي الاصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين وصل الى 2053، اما حالات التعافي وصل الى 620 حالة، والوفيات ست حالات، والحالات النشطة 1427 حالة.