الأتيرة: لم نتخذ قراراً بالإغلاق الشامل لنابلس ونعتمد نظام الإغلاقات الذكية

قالت نائب محافظ مدينة نابلس، عنان الأتيرة، إن مدينة نابلس سجلت أعلى أرقام بفيروس (كورونا) المستجد خلال نهار واحد، مشيرةً إلى أن المدينة أصبحت البؤرة الأكبر للفيروس.



وأوضحت الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن هناك تحديات كبيرة أمام لجنة الطوارئ في المدينة، مشيرةً إلى أنه تم تتبع كل المخالطين وأن اللجنة ترسم كيفية الاستجابة لخطة الطوارئ.



وتابعت: "نستعد للسيناريو الأصعب وهو محاكاة سيناريو الخليل، وخلال 24 ساعة فتحت عدة بؤر وبائية لكن بكفائة تم تتبع المخالطين والمصابين ونعمل فحوصات خاصة في ظل وجود مختبر مركزي يسهل عملنا".



وأشارت الأتيرة: "لم نتخذ قرار الإغلاق الشامل في نابلس، وسنؤخذ توجهات الحكومة بعين الاعتبار، كما أننا نعتمد نظام الإغلاقات الذكية وهي تكون لبؤر الفيروس".



واستكملت: "أغلقنا بعض مؤسسات مخيم بلاطة ونعمل على التخفيف من المؤسسات والتجمعات، كما أن المدينة تسير بشكل طبيعي وكل القرارات راح تكون بناء على تقييمات الطب الوقائي".





الجدير ذكره، أن مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء السبت، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الخليل ونابلس وجنين.



وأشارت الكيلة في تصريح لها، إلى أن من بين الإصابات، هناك 179 حالة في محافظة الخليل، و10 حالات في محافظة نابلس، وإصابتان في جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم، إلى 258 إصابة.



وفي السياق، أكدت الكيلة أنه تم تسجيل حالة وفاة لشابة مقدسية من بلدة رأس العامود نتيجة إصابتها بفيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل 11 حالة خطيرة متواجدة في غرف العناية المكثفة في محافظة الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الإصطناعي.



وأشارت إلى أنه تم نقل إحدى الإصابات من الخليل لإجراء قسطرة قلبية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن اجمالي الاصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين وصل الى 2053، اما حالات التعافي وصل الى 620 حالة، والوفيات ست حالات، والحالات النشطة 1427 حالة.



خاص دنيا الوطن