قناة إسرائيلية: الرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو والقيادة هددت بحل السلطة





وتابعت: القيادة الفلسطينية، أبلغت مسؤولين أوروبيين وأميركيين أنه في حال أقدمت إسرائيل على أي خطوة للضم، سيتم حل السلطة، وتسليم الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وعدم صرف الراوتب ولن تكون هناك حكومة فلسطينية.



وكانت وكالة أنباء (رويترز) نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله يوم الخميس: إن البيت الأبيض، لم يتوصل لقرار نهائي بشأن خطوات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وقال مسؤولون أمريكيون: إن اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في البيت الأبيض؛ لمساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص ما إذا كانت واشنطن، ستعطي إسرائيل ضوءاً أخضر لتضم أجزاء في الضفة الغربية، اختُتمت دون اتخاذ قرار نهائي.



وقال أحد المسؤولين: "لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب"، وأضاف مشترطاً عدم نشر هويته: أن ترامب، الذي يلتزم بسياسة داعمة لإسرائيل بشدة، شارك بالمشاورات.



وقال مسؤول أمريكي آخر: إن هناك حاجة لمزيد من "تقصي الحقائق" قبل تحديد قرار نهائي للولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت: إن الرئيس محمود عباس، رفض تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الأيام الأخيرة.وأضافت: أن ذلك يأتي، بعد أن كانت هناك اتصالات مكثفة؛ لترتيب المكالمة، قبل بدء المحادثات في البيت الأبيض، حول مخطط "الضم".وذكرت القناة: أن السلطة الفلسطينية، رفضت وساطة من الـ (CIA) لفتح محادثات مع الإدارة الأمريكية.