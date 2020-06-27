طاقم طبي بغزة يعلن إجراءه "أضخم" عملية جراحة أوعية دموية بالعالم





وأشار إلى توثيق العملية بالكامل وأن العديد من الدراسات والأبحاث في مراكز علمية عالمية ستقوم بإجراء دراسات حول تلك العملية.



ونوه كلوب أن المريض الذي أُجريت له العملية يتمتع بصحة جيدة الآن وقد تم إخراجه من قسم العناية المركزة، موضحاً أنه سيتم نشر كافة تفاصيل العملية الجراحية في وقت لاحق.













رام الله - دنيا الوطنتمكن طاقم الدكتور محمد كلوب، استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، من إجراء عملية جراحية، وصفها بـ "الأضخم" على مستوى الشرق الأوسط، ومن العمليات الضخمة والمعقدة على مستوى العالم في مجال جراحة الأوعية الدموية "الشريان الأبهر".وقال كلوب في منشور على موقع (فيسبوك): "ترقبوا خلال الأيام القادمة نشر تفاصيل العملية الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفى القدس بمدينة غزة لمريض يُعاني من انتفاخ في الشريان الأبهر البطني، وتم إجراء العملية الجراحية في ساعات متأخرة من الليل حيث استمرت العملية الجراحية من التاسعة مساءاً حتى الرابعة فجراً.أضاف كلوب أن هذه العملية تُعد الأخطر والأضخم في تاريخ جراحة الأوعية الدموية في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم.