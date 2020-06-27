إصابة خمسة مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة "عاطوف" في الأغوار





وأضاف: أن ذلك أدى لاندلاع مواجهات في "عاطوف" وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وثلاثة آخرين، بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة "عاطوف" بالأغوار الشمالية.وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف عبد الله بشارات، بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطنين خلال محاولتهم الوصول إلى قرية بردلة للمشاركة في المؤتمر الوطني الثالث عن طريق عاطوف، بعد عدم تمكنهم من عبور حاجزي الحمرا وتياسير.