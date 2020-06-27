شؤون فلسطينية

وزير الزراعة: نحن أمام ثلاثة مسارات للرد على مخطط الضم

وزير الزراعة: نحن أمام ثلاثة مسارات للرد على مخطط الضم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الزراعة، رياض العطاري، أن الأغوار هي أرض مقدسة لأنها مجبولة بالدم العربي والفلسطيني.

جاء ذلك في كلمته اليوم السبت، بفعاليات المؤتمر الوطني الثالث، بقرية "بردلة" في الأغوار الشمالية، الذي تنظمه حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، لمواجهة مخطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، حيث يشارك بالنيابة عن رئيس الوزراء د.محمد اشتية.

وشدد على أن الأغوار ساحة الوحدة الوطنية والعربية، وهذه الأرض المشبعة بعرق المزارعين الذين لا يعترفون بأي تقسيم لأراضيهم، فأرضنا غير قابلة للتقسيم، كما أكد ذلك الرئيس محمود عباس.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن اسرائيل تريد من الضم السيطرة على الأراضي المحتلة عام 1967، وبهذه الخطوة تريد إسرائيل انتزاع صفة الاحتلال عن الأرض.

وتابع العطاري: نحن أمام ثلاثة مسارات، أولها: المسار السياسي بقيادة الرئيس، والثاني: هو المقاومة الشعبية والزحف نحو الأغوار، أما المسار الثالث فهو حاجة الأغوار إلى الدعم، وتعزيز الصمود لأن معركتنا هنا هي معركة صمود.

وقال: "للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع في الأغوار، أثبتت الأغوار أنها عنوان المواجهة، وتمثل المكانة الأبرز في الدبلوماسية الدولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع: للأغوار مشهدان في الذاكرة الوطنية، أولهما صورة اللجوء عام 1967 والذي فرضه الاحتلال على فئة من شعبنا الفلسطيني، وثانيهما صورة اللاجىء الفدائي الذي جاء إلى القدس، مشيرا إلى أن الأغوار كانت المحطة الأولى للفدائي الأول الشهيد ياسر عرفات، ومن خلفه آلاف المناضلين.

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