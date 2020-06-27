شؤون فلسطينية

رأفت: القيادة الفلسطينية ستتابع تحركها السياسي والدبلوماسي بجميع أنحاء العالم

رأفت: القيادة الفلسطينية ستتابع تحركها السياسي والدبلوماسي بجميع أنحاء العالم
الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت اليوم السبت: إن المواقف الدولية الرافضة للضم، جاءت ثمرة لتحركاتنا الشعبية على أرضنا رفضا لسياسة ترمب وحليفه نتنياهو.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني الثالث، بقرية "بردلة" في الأغوار الشمالية، الذي تنظمه حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، لمواجهة مخطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية: "نؤكد في هذه الفعالية الوطنية الثالثة في بردلة أن شعبنا سيواجه كل الإجراءات الاحتلالية الهادفة لضم الأراضي الفلسطينية، والقضاء على حل الدولتين".

وتابع رأفت: القيادة الفلسطينية ستتابع تحركها السياسي والدبلوماسي في جميع أنحاء العالم، وفي المؤسسات الدولية كافة، من أجل رفض هذه المواقف الاميركية والاسرائيلية التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية لدولة الاحتلال"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ودعا كل فصائل العمل الوطني والمؤسسات الأهلية الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والمجالس البلدية والمحلية العمل معا، من أجل تشكيل لجان قيادية في كل المدن والبلدات والمخيمات لقيادة التحرك الشعبي بكل أشكال المقاومة الشعبية، لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية.

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