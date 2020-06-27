شؤون فلسطينية

مجدلاني يوجه مطالبة لحركة حماس بشأن مخطط الضم

مجدلاني يوجه مطالبة لحركة حماس بشأن مخطط الضم
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د.أحمد مجدلاني حركة حماس، بأن تكون صفاً واحداً مع أبناء شعبنا، والتوقف عن نهج اعتقال كوادر حركة فتح، وأن تجوب المقاومة الشعبية كل شبر من أرضنا الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمته اليوم السبت، بفعاليات المؤتمر الوطني الثالث، بقرية "بردلة" في الأغوار الشمالية، الذي تنظمه حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، لمواجهة مخطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

وقال مجدلاني: "يثبت شعبنا اليوم أن قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل نابع من تلقاء أنفسنا، بسبب فهمنا لطبيعة الصراع، وحشد القوى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونوه إلى أن إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة تسوّق فكرة الضم الجزئي بدلا من الضم الكلي، والذي ينص على الضم على مراحل لاحتواء اي ردود عربية ودولية، يمكن أن تؤثر على العملية، مؤكدا أن الضم الجزئي لا يختلف عن الكلي، وهو مرفوض، وغير مقبول لدى القيادة الفلسطينية وشعبنا.

وتابع: "الاحتلال يسوق لفكرة الضم على مبدأ تبادل أراضي مع الفلسطينيين، ولكنه مرفوض"، منوها إلى أن نقطة ارتكاز القيادة هي التفاف شعبنا حولها، في مواجهة هذا المخطط.

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