عباس زكي يطلب بضرورة العمل الفلسطيني الوحدوي المشترك لإسقاط كل المؤامرات

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، بضرورة العمل الفلسطيني المشترك الوحدوي، لإسقاط كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.



جاء ذلك في كلمته اليوم السبت، بفعاليات المؤتمر الوطني الثالث، بقرية "بردلة" في الأغوار الشمالية، الذي تنظمه حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، لمواجهة مخطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.



وقال: "نقف اليوم في بردلة تقديراً للمكان الذي سجل في التاريخ أن العاصفة مرت من هنا، فبردلة كانت ممرا لعبور الفدائيين، وهي نقطة البداية لثورة أصبحت رقماً صعباً في التاريخ الحديث"، مشيرا إلى أن صمود أبناء الأغوار يسجل في التاريخ، فرغم كل شيء فنحن منغرسون هنا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابع: نقف اليوم أمام أزمات كبيرة، أكبرها (كورونا)، والسياسة الأميركية التي جاءت نتيحة ذروة الامبريالية، فترمب يريد عالما دون قيود ولا قوانين، وأن يجعل إسرائيل سيدة الشرق الأوسط.



وأردف: الإدارات الأميركية المتعاقبة شرعنت الاستيطان، ووصلت ذروتها في عهد ترمب الذي أعلن بداية العام الجاري عن (صفقة القرن)، مشيرا إلى أن الرد الفلسطيني على ذلك قد أعلنته القيادة الفلسطينية بأنها في حل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل والإدارة الأميركية.