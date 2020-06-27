بشكل مفاجئ.. وفاة جندي إسرائيلي من لواء "غولاني"





وقال الموقع الإسرائيلي: إن سبان حاصل على أعلى درجة "بروفايل 97" من الناحية الطبية واللباقة البدنية ويستطيع الخدمة العسكرية في جميع وحدات الجيش.





رام الله - دنيا الوطنتوفي جندي إسرائيلي من لواء "غولاني" بشكل مفاجئ الليلة الماضية، وفق ما ذكر موقع (والا) الإسرائيلية مساء اليوم السبت.وذكر الموقع أن الجندي "إيتاي سبان" (19 عاماً) وهو أحد جنود لواء "غولاني" لقي مصرعه الليلة الماضية خلال حفلة مع أصدقائه بعد عودته من سلسلة تدريبات شاقة في الجيش.وأضاف: بناءً على طلب عائلته معرفة سبب الموت المفاجئ، تم نقل جثته إلى معهد الطب العدلي.