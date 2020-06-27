دولي

بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمائدة الحوار

بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمائدة الحوار
قوات مسلحة في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم السبت، لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى مائدة الحوار، وفق ما نقل "الكرملين" في بيان.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا قد دعت يوم الخميس القوات الموجودة في ليبيا لوقف القتال كما دعت الأطراف الخارجية للكف عن أي تدخل في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.

وكان ماكرون قال إنه سيسافر قريبا إلى روسيا لإجراء مزيد من المحادثات مع بوتين،  وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأضاف ماكرون في تغريدة: "محادثات بناء الثقة التي بدأت مع الرئيس بوتين... ستتواصل... سأسافر قريبا إلى روسيا".

وذكر ماكرون ملفات الأمن الأوروبي والصراعات الإقليمية والتغير المناخي على أنها الموضوعات الرئيسية التي ستجري مناقشتها.

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