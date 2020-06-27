وفاة فتاة مقدسية من حي رأس العامود بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وحدة مكافحة (كورونا) في مدينة القدس، مساء اليوم السبت، وفاة فتاة مقدسية من حي رأس العامود متأثرة بإصابتها بالفيروس.



وأوضحت الوحدة في بيان صدر عنها، أن الفتاة توفيت في مستشفى "هداسا" عين كارم متاثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) وأمراض مزمنة أخرى، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت قد أدخلت المستشفى السبت الماضي، وعانت من مشاكل عديدة، وتم وضعها على أجهزة التنفس، وتدهورت حالتها اليوم.



وناشدت الوحدة المقدسيين بعدم الاستهتار بالفيروس القاتل، والالتزام بكافة الاجراءات الصحية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات مختلفة بالضفة الغربية.



وأفادت الكيلة في تصريح صحفي مقتضب، عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر (فيسبوك)، أن الإصابات الـ 67 الجديدة، بينها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة.