جونسون: مستعدون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي "بناء على شروط أستراليا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استعداد بلاده لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي "بناء على شروط أستراليا"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.





وذكر مكتب جونسون في بيان وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): "قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق".



يذكر أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.





ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في تموز/يوليو المقبل.



رام الله - دنيا الوطن