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منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت دولة قطر اليوم السبت، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) منذ أوائل شهر آيار/ مايو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 879 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، ليكون هذا اليوم الثاني التوالي الذي يسجل فيه أدنى من 1000 إصابة في اليوم الواحد منذ فترة طويلة. 

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 93663، بما فيها 16328 حالة نشطة، بينها 205 مرضى في العناية المركزة، فيما بلغت حالات الوفاة 110 حالات.

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