قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية بردلة في الأغوار وتشدد من إجراءاتها

إغلاق قرية بردلة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل قرية "بردلة" في الأغوار الشمالية، ومنعت دخول المركبات إليها، وذلك لمنع المواطنين من الوصول للقرية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني الثالث، لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على حواجزها في الأغوار.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال شددت اجراءاتها على الحواجز الرئيسية، بالإضافة إلى إقامة حواجز طيارة على مداخل كافة قرى الأغوار، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى قرية بردلة.