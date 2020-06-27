شؤون فلسطينية

قيادي بالمقاومة: جهزنا ما يلزم للتصدي لمخطط الضم ولن يمر دون ردٍ "مزلزل"

قيادي بالمقاومة: جهزنا ما يلزم للتصدي لمخطط الضم ولن يمر دون ردٍ "مزلزل"
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد نائل أبو عودة، مسؤول حركة المجاهدين في قطاع غزة، أن الفلسطينيين يقفون أمام مشروع استعماري إسرائيلي جديد، من خلال ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أبو عودة لـ"دنيا الوطن": "نقول، أمام هذا المشروع الاستعماري الجديد، فالمطلوب فلسطينياً، أولاً هو توحيد الصف الفلسطيني واللحمة الفلسطينية في مواجهة هذا المشروع الخطير والغطرسة الإسرائيلية، ةإننا في فصائل المقاومة نؤمن أنه لا يمكن مواجهة الاحتلال فرادا".

وأضاف: "ثانيا، على قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أن تسقط اتفاقية (أوسلو) التي كانت المحطة الأولى لهذه المشاريع التي تحاول شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، ثالثا، يجب إسقاط كل الرهانات التي راهنت على مشاريع السلام والمفاوضات مع الاحتلال".

وشدد أبو عودة على ضرورة أن تطلق قيادة السلطة الفلسطينية يد المقاومة في الضفة وبكافة أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، مؤكداً في الوقت ذاته أن قيادة المقاومة وفصائلها لن تسمح بمرور هذا المشروع ولو دفعت فاتورة عالية وكلفة من دماء أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن قيادة المقاومة استكملت كافة السيناريوهات المقبلة، وجهزت كل ما يلزم للتصدي لهذا المشروع، ولن تقبل أن يتم تمرير مشروع الضم دون مقاومة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك ردود ليست بالمهرجانات والكلمات.

في السياق، أوضح أبو عودة أن الرد لن يكون بمنطقة بعينها، وإنما سيكون في كافة أنحاء الوطن سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس، مؤكداً أن المقاومة لن تقبل بسياسة التفرد، أو أن يمرر هذا المشروع بدون ردود مزلزلة.

وقال: "أمام هذا المشروع الاستعماري الجديد، هناك تهديد خطير على القضية الفلسطينية، لذلك فصائل المقاومة الفلسطينية التي أخذت على عاتقها حماية أبناء الشعب الفلسطيني، استكملت كافة إجراءاتها وجهوزيتها للرد على هذه الجريمة وسياسة الاحتلال".

وحول التصعيد الذي حديث مساء أمس الجمعة، أكد مسؤول حركة المجاهدين في قطاع غزة، أن حالة الانفجار اقتربت وقد تكون قاب قوسين أو أدنى، لافتا إلى أن الفلسطينيين لن يجلسوا على صفيح ساخن، وإنما الاحتلال يجب أن يجلس على هذا الصفيح".

وقال: "الجميع الآن يجلس فوق برميل من البارود وقد ينفجر في أي لحظة، إذا أقدم الاحتلال على المخطط، لذلك فإن كل الرسائل التي ترسل إلى الاحتلال باتت رسائل تنبيه، لأنه إذا مُرر هذا المشروع، بالتأكيد فإن المقاومة الفلسطينية لن تسمح بذلك وسيكون العمل ليس بمنطقة بعينها، وإنما ستُفتح على الاحتلال كل الجبهات".

وقد وجه أبو عودة رسالة إلى قيادة الاحتلال والمستوطنين في غلاف غزة، قائلا: "سنرد باللغة التي يفهمها الاحتلال وهي لغة الخراب والقوة والدماء، ولن نرد بلغة الشعارات والاستجداءات".

وأضاف: "إلى المستوطنين في غلاف غزة، فإن قادة الاحتلال اليوم يغامرون بمصيرهم، فلن نتألم في الميدان وحدنا وإنما سيتألم العدو الإسرائيلي وجبهته الداخلية إذا ما نفذ هذا المشروع الخطير".

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