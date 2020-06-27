إغلاق خمسة محلات غير ملتزمة بإجراءات الوقاية في نابلس

إغلاق خمسة محلات غير ملتزمة بإجراءات الوقاية في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت المؤسسة الأمنية اليوم خمسة محلات خلال جولة قام بها محافظ نابلس، رافقه خلالها عدد من قادة الأجهزة الأمنية وضباط من الشرطة وسط المدينة.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الشرطة والمؤسسة الأمنية قامت بإغلاق خمسة محلات تجارية وسط المدينة بتعليمات عطوفة المحافظ خلال جولة قام بها وسط المدينة ورافقه بها عدد من قادة الأجهزة الأمنية، لعدم التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة.
وأضافت، أن هذه الجولة جاءت بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، وهدفت للحث على الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة العامة التي تساعد على حصر انتشار الفيروس.
أغلقت المؤسسة الأمنية اليوم خمسة محلات خلال جولة قام بها محافظ نابلس، رافقه خلالها عدد من قادة الأجهزة الأمنية وضباط من الشرطة وسط المدينة.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الشرطة والمؤسسة الأمنية قامت بإغلاق خمسة محلات تجارية وسط المدينة بتعليمات عطوفة المحافظ خلال جولة قام بها وسط المدينة ورافقه بها عدد من قادة الأجهزة الأمنية، لعدم التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة.
وأضافت، أن هذه الجولة جاءت بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، وهدفت للحث على الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة العامة التي تساعد على حصر انتشار الفيروس.
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