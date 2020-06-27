إغلاق خمسة محلات غير ملتزمة بإجراءات الوقاية في نابلس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت المؤسسة الأمنية اليوم خمسة محلات خلال جولة قام بها محافظ نابلس، رافقه خلالها عدد من قادة الأجهزة الأمنية وضباط من الشرطة وسط المدينة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الشرطة والمؤسسة الأمنية قامت بإغلاق خمسة محلات تجارية وسط المدينة بتعليمات عطوفة المحافظ خلال جولة قام بها وسط المدينة ورافقه بها عدد من قادة الأجهزة الأمنية، لعدم التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة.



وأضافت، أن هذه الجولة جاءت بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، وهدفت للحث على الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة العامة التي تساعد على حصر انتشار الفيروس.