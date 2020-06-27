السعودية تشهد تراجعاً طفيفاً بمعدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

أعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما سجلت البلاد، 3927 إصابة جديدة بالفيروس، وفق بيان لوزارة الصحة، ليرتفع عدد الإصابات منذ ظهور (كورونا) في المملكة إلى 178504، بينما أصبح عدد الوفيات 1511.



ووفق البيان، فقد تم رصد أكبر عدد للإصابات الجديدة في الهفوف عند 535، تلتها مكة المكرمة عند 408، والدمام 399.



وارتفعت حالات التعافي من الفيروس إلى 122128 بعد تعافي 1657 شخصاً مصاباً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









رام الله - دنيا الوطن