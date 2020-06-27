شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: سنعمل على إحباط خطط الضم بكل الأدوات والسبل المتاحة

أبو مرزوق: سنعمل على إحباط خطط الضم بكل الأدوات والسبل المتاحة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق: إن حركته ستعمل على إحباط خطط الضم الإسرائيلية بكل الأدوات والسبل المتاحة.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "خطط الضم الإسرائيلية جريمة جديدة تضاف إلى جرائم سرقة الأرض والموارد الفلسطينية".

وأضاف: "سنعمل على إحباطها بكل الأدوات والسبل المتاحة".

وكان المكتب السياسي لحركة حماس في الداخل والخارج اجتمع أمس، برئاسة إسماعيل هنية نهاية الأسبوع الماضي.

وبحث الاجتماع العديد من القضايا المهمة، وخاصة المشاريع الجارية لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها جريمة القرن ومخططات الضم الاستعماري بدعم وإسناد من الإدارة الأمريكية الحالية.

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