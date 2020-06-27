طالع: قرارات "مهمة" خلال اجتماع اشتية بقادة المؤسسة الأمنية بشأن (كورونا)





ويضاف إلى ذلك إغلاق المناطق المصابة، فيما تمنى رئيس الوزراء من أهلنا في أراضي عام 48 الامتناع عن زيارة البلدات الفلسطينية في الضفة لمدة أسبوع.



وتم اصدار تعليمات لكافة الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين وعدم الملتزمين بتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة حول الوقاية والحد من انتشار (كورونا)، والتعميم على كافة المواطنين والموظفين العموميين وافراد المؤسسة الأمنية بضرورة الالتزام بشروط السلامة والوقاية.



وأوصى الاجتماع أن يتم اغلاق القرى والمخيمات والمدن المصابةإغلاقا تاما، ودعا إلى تعاون البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية لتطبيق كافة الإجراءات.



وطالب رئيس الوزراء المواطنين التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية، مشيراً إلى أنه مثلما عبرنا المرحلة الأولى بسلام نتمنى أن تعبر هذه المرحلة بسلام أيضا.







رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، حيث ناقش الاجتماع تشديد إجراءات السلامة نتيجة تصاعد منحى الإصابات بفيروس "كورونا" وانتشارها في كافة المحافظات، خاصة محافظتي الخليل وبيت لحم.وخلص الاجتماع الى القرار بإعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء.