إياد صافي: الضفة ليست وحيدة بمواجهة الضم وفتح منفتحة على كل الفصائل

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأكد إياد صافي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الضفة الغربية ليست وحيدة، فقطاع غزة بجانبها، وأن الشعب الفلسطيني موحد خلف ثوابته الوطنية.وقال صافي لـ"دنيا الوطن": "شعبنا الفلسطيني اليوم يقول، أنه موحد وان الاجراءات الاسرائيلية الصهيونية والتركيعية والتي تستهدف تركيع شعبنا، وهذه لن تمر".أضاف: "نحن في غزة نقول أن الضفة ليست وحيدة واننا فاعلون في هذه المعركة"، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني على مدار سبع عقود، قدم الالاف من الشهداء والجرحى والاسرى ولن يتردد للحظة في الدفاع عن حقوقه.وأشار صافي إلى أن الاحتلال على مدار سبع عقود وهو يحتل الارض الفلسطينية، ولكنه لم يستطع تغيير الحقيقية، مؤكدا ان الضم بكافة اشكاله مرفوض سواء كان كلي او جزئي او متدرج.وقال: "نقول أن شعبنا الفلسطيني متمسك بثوابته وبتضحيات الشهداء وسنحافظ على هذا العهد".وفي سياق ذي صلة، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الوحدة الفلسطيني شيء مهم، وهو ما نادت به حركة فتح، منوها إلى ان المطلوب الان هو الوحدة الميدانية لاسقاط صفقة القرن، والانخراط ميدانيا.وقال: "نحن منفتحون، ونمد أيدينا لكافة الفصائل للوحدة الميدانية باتجاه الدفاع عن حقوقنا، فالميدان والوطن ومستقبل الشباب هو من يجمعنا".