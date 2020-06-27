العراق: 101 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجل العراق اليوم السبت، 101 حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يصل العراق إلى 1660 حالة وفاة بالفيروس منذ ظهور المرض في البلاد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 43262 إصابة، بعد تسجيل 2069 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية.



وأضافت: أنها أجرت 9630 فحصاً، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الفحوصات حتى الآن 510353.