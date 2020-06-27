وسائل إعلام إيرانية: قائد فيلق القدس زار سوريا مؤخراً





ووصف قائد "فيلق القدس، الولايات المتحدة وإسرائيل، بـ"نظامين مجرمين لم تنته مؤامراتهما بعد"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتطرق قآني إلى الأجندة الداخلية الأمريكية، متهما حكومة الولايات المتحدة بـ"قمع شعبها بشكل عنيف" والسعي إلى ممارسة نفس الأساليب بحق الشعوب الأخرى.



رام الله - دنيا الوطنزار إسماعيل قآني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني مؤخراً، منطقة "البوكمال" شرق سوريا، وفق ما أفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية.وأكدت الوكالة أن قآني زار مناطق العمليات ضد تنظيم الدولة في "البوكمال"، حيث ألقى كلمة، حمل فيها الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن إنشاء ودعم التنظيم.