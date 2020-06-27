"الصحة" بغزة: إجراء 86 عينة خلال 24 ساعة وتسجيل حالة تعافي جديدة





وأضافت في تقريرها اليومي بشأن تطورات فيروس (كورونا) في القطاع، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه قد بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12.533 عينة، منها 12.461 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.





وقالت "الصحة": إن حالة جديدة من إصابات فيروس (كورونا) تعافت، لترتفع الحالات المتعافية الى 57 حالة بينما لا زالت 14 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.





كما تابعت الطواقم الطبية 291 مستضافاً، داخل مراكز الحجر الصحي وحالتهم جيدة.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، أنها أجرت 86 عينة خلال 24 ساعة، دون تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.