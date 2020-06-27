محافظ نابلس ولجنة الطوارئ يتفقدون الأسواق لاتباعهم إجراءات السلامة الصحية



وأكد رمضان في لقائه مع الصحفيين والمواطنين على ضرورة اتباع كافة المواطنين بالإجراءات الصحية والوقاية حفاظاً على صحتهم وحياتهم من تفشي فيروس (كورونا) خاصة أن محافظة نابلس تشهد أول ارتفاع بعدد الاصابات خلال الأيام الماضية نتيجة الاستهتار من قبل البعض وعدم التقيد باجراءات الوقاية ما يدق ناقوس الخطر في تفشي الفيروس بكافة أرجاء المحافظة.



ونوه رمضان إلى أن هذه الجولة ستحدد ما اذا كانت هناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها حفاظا على حياة المواطنين من عدمه، وذلك من خلال تفقد التزامهم بالإجراءات من عدمه، وفق ما ذكرت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك).



ودعا كافة المواطنين إلى أخذ خطر الفيروس بجدية وعدم الاستهتار بحياتهم وحياة عائلاتهم وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغسل اليدين في كافة مناحي الحياة.

كما شكر اللواء رمضان الملتزمين من المواطنين على التزامهم ومؤكدا على اهمية نشر هذه الثقافة من خلال وسائل الاعلام لتصل لكافة أرجاء المحافظة والوطن.





رام الله - دنيا الوطنتفقد محافظ نابلس رئيس اللجنة العليا للطوارئ في المحافظة وأعضاء اللجنة من الجهات الصحية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية، أسواق محافظة نابلس، للاطلاع على مدى التزام المواطنين والتجار باجراءات الصحة والسلامة العامة.