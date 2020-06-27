شؤون فلسطينية

حلس: التهديدات الإسرائيلية للرئيس عباس لن توقف مواجهة خطة الضم

حلس: التهديدات الإسرائيلية للرئيس عباس لن توقف مواجهة خطة الضم
أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: إن التهديدات الإسرائيلية، ضد الرئيس محمود عباس، لن تنال من القيادة الفلسطينية بمواجهة خطط الضم وصفقة القرن، بل ستكون دافعًا للمواجهة.

وأضاف حلس لـ"دنيا الوطن": "نحن دائمًا لدينا الاستعداد لتقديم كل التضحيات من أجل الدفاع عن أرضنا، والقضية الفلسطينية دونها الأرواح، وبالتالي التهديدات التي تطال الرئيس عباس وحركة فتح، لن تفت في عضد شعبنا وقياداتنا الوطنية، ونحن ذاهبون بكل قوة وارداة لمواجهة هذا الخطر المسمى بالضم".

وأوضح أن حركة تدرك أن كل الفصائل والقوى الفلسطينية ترفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية والأغوار، والمطلوب الآن توحيد هذه الجهود والاتفاق على آليات مشتركة من أجل العمل معًا، فلا يكفي أن يعمل كل فرد بطريقته الخاصة، ولضمان فرص أكبر للنجاح في إسقاط هذه الخطط.

وأشار حلس إلى أن حركة فتح في الضفة وغزة بدأوا في تحضير الشعب الفلسطيني وقواه من أجل مواجهة خطة الضم الإسرائيلي، لا سيما وأن هذا المشروع يستهدف كل الأرض الفلسطينية وليس جزءًا منها، وحركة فتح تُعوّل على الطاقات الشبابية والأطر الطلابية والكل يثق أن خطة الضم ستفشل.

 

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