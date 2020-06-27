وزارة الداخلية تُقرر إغلاق مديرية داخلية نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن إغلاق مديرية وزارة الداخلية في نابلس، وأن هذا الإغلاق يستمر ليومي الأحد والاثنين الموافق 28/29/6/2020 بسبب إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا).



وقالت الداخلية: إن هذا الإجراء، يأتي من أجل تعقيم المديرية، وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين والمخالطين.



وذكر وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب، بأن الإجراءات، تمت بالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان.