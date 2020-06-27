وزارة الداخلية تُقرر إغلاق مديرية داخلية نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن إغلاق مديرية وزارة الداخلية في نابلس، وأن هذا الإغلاق يستمر ليومي الأحد والاثنين الموافق 28/29/6/2020 بسبب إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا).
وقالت الداخلية: إن هذا الإجراء، يأتي من أجل تعقيم المديرية، وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين والمخالطين.
وذكر وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب، بأن الإجراءات، تمت بالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان.
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن إغلاق مديرية وزارة الداخلية في نابلس، وأن هذا الإغلاق يستمر ليومي الأحد والاثنين الموافق 28/29/6/2020 بسبب إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا).
وقالت الداخلية: إن هذا الإجراء، يأتي من أجل تعقيم المديرية، وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين والمخالطين.
وذكر وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب، بأن الإجراءات، تمت بالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان.
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