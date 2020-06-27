مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في بورين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، اليوم السبت، أراضٍ زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عدداً من المستوطنين، أضرموا النار في حقول زراعية شرق بلدة بورين، بالقرب من مستوطنة (جفعات رونيه)، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.