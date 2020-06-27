مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في بورين جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، اليوم السبت، أراضٍ زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عدداً من المستوطنين، أضرموا النار في حقول زراعية شرق بلدة بورين، بالقرب من مستوطنة (جفعات رونيه)، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.
أحرق مستوطنون، اليوم السبت، أراضٍ زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عدداً من المستوطنين، أضرموا النار في حقول زراعية شرق بلدة بورين، بالقرب من مستوطنة (جفعات رونيه)، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.
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