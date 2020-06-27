عربي

توقعات سعودية بتلاشي (كورونا) قبل أن يتم اكتشاف اللقاح

توقعات سعودية بتلاشي (كورونا) قبل أن يتم اكتشاف اللقاح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقع ‏استشاري الأمراض الباطنية والصدرية والتليف الرئوي بالحرس الوطني السعودي، سامي اليامي، أن يتلاشى فيروس (كورونا) قبل أن يتم اكتشاف لقاح مضاد له.

وأشار اليامي خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" نقلته صحيفة (سبق)، أمس الجمعة، إلى أن الموجة الثانية المتوقعة لن تكون بالشدة نفسها، متوقعاً أن يكون انتهاء الجائحة في المملكة تقريباً مع موسم الحج.

وتحدث عن جهود الدولة والأطباء في مواجهة (كورونا)، مشدداً على أهمية التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، لتقليل الإصابات بالفيروس.

وأشار إلى أن 80% من حالات الإصابة لا تحتاج إلى الرعاية الصحية، وإنما عزل أنفسهم في منازلهم.

وقال: "إن فيروس كورونا إلى تلاش قريباً بالتزامن مع الإجراءات الوقائية بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. وأتوقع في المستقبل القريب حصول انخفاض وتراجع في أعداد الإصابات والحالات التي تصل إلى المستشفيات".

وأضاف: "كما سبقتنا بعض الدول في انتهاء الجائحة لديها قريبا، وتوقعي الشخصي أن يكون ذلك مع الحج".

أخبار ذات صلة

مصر تعمل على تصنيع دواء (أفيجان) لعلاج (كورونا)

مصر تعمل على تصنيع دواء (أفيجان) لعلاج (كورونا)

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

المغرب ينفي مزاعم العفو الدولية بالتجسس على صحفي بتطبيقات هواتف إسرائيلية

المغرب ينفي مزاعم العفو الدولية بالتجسس على صحفي بتطبيقات هواتف إسرائيلية

اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة خلال أسابيع

اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة خلال أسابيع

تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية

تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية

شاهد: تنفيذ حكم الإعدام على (المسمارى) المُدبر لحادث الواحات.. وهذه قائمة التهم

شاهد: تنفيذ حكم الإعدام على (المسمارى) المُدبر لحادث الواحات.. وهذه قائمة التهم

السعودية ستحصل على 50% من حاجتها للكهرباء من الطاقة الشمسية

السعودية ستحصل على 50% من حاجتها للكهرباء من الطاقة الشمسية

السفير البريطاني في بيروت: (حزب الله) مستمر بزعزعة استقرار لبنان

السفير البريطاني في بيروت: (حزب الله) مستمر بزعزعة استقرار لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الانحياز للعدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الانحياز للعدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

رأفت: نقدر الاجماع الدولي الرافض للضم وندعو حكومات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

رأفت: نقدر الاجماع الدولي الرافض للضم وندعو حكومات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

الهدمي يُحذر من أطماع الاحتلال في بناء كنيس يهودي بالأقصى

الهدمي يُحذر من أطماع الاحتلال في بناء كنيس يهودي بالأقصى

اتحاد البرلمانيين العراقيين: نرفض أي إجراءات على الأرض تقوض قيام الدولة الفلسطينية

اتحاد البرلمانيين العراقيين: نرفض أي إجراءات على الأرض تقوض قيام الدولة الفلسطينية

تقرير: الاستيطان يتواصل ومخططات الضم على طاولة البحث بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية

تقرير: الاستيطان يتواصل ومخططات الضم على طاولة البحث بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية

غزة: مباحث غرب خانيونس تٌنجز قضية سطو وسرقة مصاغ ذهبي

غزة: مباحث غرب خانيونس تٌنجز قضية سطو وسرقة مصاغ ذهبي

المطران حنا: القدس تمر بكارثة حقيقية والمشاريع الاستيطانية مستمرة

المطران حنا: القدس تمر بكارثة حقيقية والمشاريع الاستيطانية مستمرة

مسؤول في الخارجية اليونانية يُؤكد رفض بلاده لخطة الضم ودعمها لحل الدولتين

مسؤول في الخارجية اليونانية يُؤكد رفض بلاده لخطة الضم ودعمها لحل الدولتين

منوعات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

نصائح غريبة من شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

نصائح غريبة من شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

وصلة رقص لبشرى وثراء جبيل على أغنية &#34;عود البطل&#34;

وصلة رقص لبشرى وثراء جبيل على أغنية "عود البطل"

هل ياسمين عبدالعزيز حامل بطفلها الأول من أحمد العوضي؟ هذه الصورة أثارت الشكوك

هل ياسمين عبدالعزيز حامل بطفلها الأول من أحمد العوضي؟ هذه الصورة أثارت الشكوك

يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي وقصة رفضة ملامسة النساء

يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي وقصة رفضة ملامسة النساء

خوفاً من (كورونا).. هوليوود تلجأ لـ&#34;إريكا&#34; من أجل فيلم تكلفته 70 مليون دولار

خوفاً من (كورونا).. هوليوود تلجأ لـ"إريكا" من أجل فيلم تكلفته 70 مليون دولار

بعد 34 يوماً من العزل.. سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي

بعد 34 يوماً من العزل.. سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي

كيف رد محمد رمضان على خبيرة أبراج تنبأت بتعرضه لحادث؟

كيف رد محمد رمضان على خبيرة أبراج تنبأت بتعرضه لحادث؟

بعد أيام من إصابتها بـ(كورونا).. منى إش إش تُعلن خبراً حزيناً

بعد أيام من إصابتها بـ(كورونا).. منى إش إش تُعلن خبراً حزيناً

هل وُضع سعدون جابر على جهاز التنفس الصناعي بسبب (كورونا)؟

هل وُضع سعدون جابر على جهاز التنفس الصناعي بسبب (كورونا)؟

عربي

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة خلال أسابيع

اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة خلال أسابيع

تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية

تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية

شاهد: تنفيذ حكم الإعدام على (المسمارى) المُدبر لحادث الواحات.. وهذه قائمة التهم

شاهد: تنفيذ حكم الإعدام على (المسمارى) المُدبر لحادث الواحات.. وهذه قائمة التهم