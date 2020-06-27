قرارات جديدة لمجلس التعليم العالي بخصوص الدوام في الجامعات والكليات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، قرارات جديدة، خاصة بالدوام في الجامعات والكليات، وفقاً لمقتضيات السلامة العامة، وعلى ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بتداعيات تفشي وانتشار فيروس (كورونا) في فلسطين.



وأوضحت الوزارة، أنه ولضمان سلامة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، قرر مجلس التعليم العالي ما يلي:



* إلغاء كافة الاستثناءات السابقة، والتي سمحت بتواجد عدد من الطلبة ضمن إجراءات وقائية في حرم مؤسسات التعليم العالي.



* تأجيل التدريب العملي والسريري والمساقات العملية التطبيقية سواء الخاصة بالدورة الصيفية أو الخاصة بالتعويض للفصل الدراسي الثاني، للمؤسسات التي لم تتمكن من الانتهاء منه خلال المدة السابقة، لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.



* يبقى العمل باستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني حتى صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.



* يقتصر التواجد في حرم المؤسسات التعليمية في حدوده الدنيا من خلال عدد محدود من الإداريين والأكاديميين المكلّفين بأعمال إدارية، وفق ما تقتضيه ضرورة العمل، باستثناء المؤسسات الموجودة في المحافظات، التي اتخذت فيها إجراءات وقائية، خاصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.



* على مؤسسات التعليم العالي، الالتزام والتقيّد بكل ما يصدر عن الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين من إجراءات.



* هذه القرارات قابلة للتغيير، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.