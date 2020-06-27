عاجل

  • الداخلية تقرر إغلاق مديرية الوزارة في نابلس ليومين بسبب (كورونا)

شؤون فلسطينية

قرارات جديدة لمجلس التعليم العالي بخصوص الدوام في الجامعات والكليات

قرارات جديدة لمجلس التعليم العالي بخصوص الدوام في الجامعات والكليات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، قرارات جديدة، خاصة بالدوام في الجامعات والكليات، وفقاً لمقتضيات السلامة العامة، وعلى ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بتداعيات تفشي وانتشار فيروس (كورونا) في فلسطين.

وأوضحت الوزارة، أنه ولضمان سلامة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، قرر مجلس التعليم العالي ما يلي:

* إلغاء كافة الاستثناءات السابقة، والتي سمحت بتواجد عدد من الطلبة ضمن إجراءات وقائية في حرم مؤسسات التعليم العالي.

* تأجيل التدريب العملي والسريري والمساقات العملية التطبيقية سواء الخاصة بالدورة الصيفية أو الخاصة بالتعويض للفصل الدراسي الثاني،  للمؤسسات التي لم تتمكن من الانتهاء منه خلال المدة السابقة، لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

* يبقى العمل باستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني حتى صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

* يقتصر التواجد في حرم المؤسسات التعليمية في حدوده الدنيا من خلال عدد محدود من الإداريين والأكاديميين المكلّفين بأعمال إدارية، وفق ما تقتضيه ضرورة العمل، باستثناء المؤسسات الموجودة في المحافظات، التي اتخذت فيها إجراءات وقائية، خاصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

* على مؤسسات التعليم العالي، الالتزام والتقيّد بكل ما يصدر عن الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين من إجراءات.

* هذه القرارات قابلة للتغيير، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

أخبار ذات صلة

عريقات: لا استجابة عربية لطلب القرض.. والتطبيع استباحة للدم الفلسطيني

عريقات: لا استجابة عربية لطلب القرض.. والتطبيع استباحة للدم الفلسطيني

وزارة الداخلية تُقرر إغلاق مديرية داخلية نابلس

وزارة الداخلية تُقرر إغلاق مديرية داخلية نابلس

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في بورين جنوب نابلس

الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الانحياز للعدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الانحياز للعدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

رأفت: نقدر الاجماع الدولي الرافض للضم وندعو حكومات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

رأفت: نقدر الاجماع الدولي الرافض للضم وندعو حكومات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

وزير إسرائيلي يستبعد تنفيذ خطة الضم بعد أربعة أيام

وزير إسرائيلي يستبعد تنفيذ خطة الضم بعد أربعة أيام

الهدمي يُحذر من أطماع الاحتلال في بناء كنيس يهودي بالأقصى

الهدمي يُحذر من أطماع الاحتلال في بناء كنيس يهودي بالأقصى

الحكومة الإسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية الفلسطينية

الحكومة الإسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في بورين جنوب نابلس

الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الانحياز للعدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الانحياز للعدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

رأفت: نقدر الاجماع الدولي الرافض للضم وندعو حكومات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

رأفت: نقدر الاجماع الدولي الرافض للضم وندعو حكومات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

الهدمي يُحذر من أطماع الاحتلال في بناء كنيس يهودي بالأقصى

الهدمي يُحذر من أطماع الاحتلال في بناء كنيس يهودي بالأقصى

الخارجية: إجلاء أول فوج من العالقين في أوروبا بالسادس من الشهر المقبل

الخارجية: إجلاء أول فوج من العالقين في أوروبا بالسادس من الشهر المقبل

اتحاد البرلمانيين العراقيين: نرفض أي إجراءات على الأرض تقوض قيام الدولة الفلسطينية

اتحاد البرلمانيين العراقيين: نرفض أي إجراءات على الأرض تقوض قيام الدولة الفلسطينية

تقرير: الاستيطان يتواصل ومخططات الضم على طاولة البحث بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية

تقرير: الاستيطان يتواصل ومخططات الضم على طاولة البحث بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية

منوعات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

نصائح غريبة من شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

نصائح غريبة من شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

وصلة رقص لبشرى وثراء جبيل على أغنية &#34;عود البطل&#34;

وصلة رقص لبشرى وثراء جبيل على أغنية "عود البطل"

هل ياسمين عبدالعزيز حامل بطفلها الأول من أحمد العوضي؟ هذه الصورة أثارت الشكوك

هل ياسمين عبدالعزيز حامل بطفلها الأول من أحمد العوضي؟ هذه الصورة أثارت الشكوك

يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي وقصة رفضة ملامسة النساء

يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي وقصة رفضة ملامسة النساء

خوفاً من (كورونا).. هوليوود تلجأ لـ&#34;إريكا&#34; من أجل فيلم تكلفته 70 مليون دولار

خوفاً من (كورونا).. هوليوود تلجأ لـ"إريكا" من أجل فيلم تكلفته 70 مليون دولار

بعد 34 يوماً من العزل.. سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي

بعد 34 يوماً من العزل.. سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي

كيف رد محمد رمضان على خبيرة أبراج تنبأت بتعرضه لحادث؟

كيف رد محمد رمضان على خبيرة أبراج تنبأت بتعرضه لحادث؟

بعد أيام من إصابتها بـ(كورونا).. منى إش إش تُعلن خبراً حزيناً

بعد أيام من إصابتها بـ(كورونا).. منى إش إش تُعلن خبراً حزيناً

هل وُضع سعدون جابر على جهاز التنفس الصناعي بسبب (كورونا)؟

هل وُضع سعدون جابر على جهاز التنفس الصناعي بسبب (كورونا)؟

عربي

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

المغرب ينفي مزاعم العفو الدولية بالتجسس على صحفي بتطبيقات هواتف إسرائيلية

المغرب ينفي مزاعم العفو الدولية بالتجسس على صحفي بتطبيقات هواتف إسرائيلية

اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة خلال أسابيع

اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة خلال أسابيع

تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية

تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية