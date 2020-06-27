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الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، من أن سوريا، تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9.3 مليون شخص إلى الغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس (كورونا) بالبلاد، رغم أنه يبدو تحت السيطرة الآن.

وقال برنامج الأغذية العالمي في إفادة صحفية في جنيف: إن عدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية، ارتفع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة.

وذكرت إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج، أن أسعار السلع الغذائية، ارتفعت بأكثر من 200% في أقل من عام واحد، بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سوريا؛ لاحتواء مرض (كوفيد- 19).

وقالت أكجمال ماجتيموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، في إفادة صحفية منفصلة: إنه بعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90% من سكان سوريا، تحت خط الفقر الذي يبلغ دولارين في اليوم، بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية.

وأضافت: أنه لا يعمل إلا أقل من نصف المستشفيات العامة في سوريا، في حين لاذ نصف العاملين في المجال الطبي بالفرار منذ بدء الصراع، ويواجه الباقون "تهديداً دائماً بالخطف والقتل".

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية، أن السلطات في سوريا سجلت 248 إصابة بـ (كورونا) وتسع وفيات في مناطق سيطرة الحكومة، بينما تم تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة واحدة في مناطق الإدارة، التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي.

وقال ريتشارد برينان مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: "الأرقام الرسمية أقل كثيراً على الأرجح من الأعداد الحقيقية، وهذا ليس مقتصراً على سوريا على الإطلاق".

وأضاف أن (كوفيد- 19) بدأ بانتشار بطء في العراق ومصر وتركيا، ثم تسارع، وإن الأمر ذاته متوقع في سوريا.

وقال: "ما نعرفه يقيناً في سوريا، هو عدم وجود تفش متفجر.. لا يمكنك التستر.. ولا يمكنك إغفال تفش خارج عن السيطرة. المنشآت الصحية ليست محملة بما يفوق طاقتها، ولذلك ما زالت لدينا الفرصة لتكثيف استعدادنا".

وأضاف: أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة مسلحي المعارضة في الشمال الغربي، لكنه قال: إن المنطقة المكتظة بالسكان ليس بها سوى مختبر واحد يعمل وخطر انتشار الـ (كورونا) بسرعة بها قائم.

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