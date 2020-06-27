وزير إسرائيلي يستبعد تنفيذ خطة الضم بعد أربعة أيام



واكد الوزير شوستير، أنه يؤيد تطوير التجمعات السكنية في منطقة غور الأردن، ولا يؤيد خطة الضم.



وأضاف، أن التاريخ سيثبت أهمية انضمام حزب (أبيض أزرق) للحكومة الإسرائيلية من أجل إيجاد التوازن المطلوب في سياستها.



واعتبر، أن الوقت غير مناسب حاليًا لإجراء التجارب السياسية على عجل، معتبرًا أن "خطة الضم تُشكل مجازفة كبرى في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلًا عن الاستقرار الديمقراطي وواجهة الدولة في العالم".

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن وزير الزراعة الإسرائيلي، ألون شوستير من حزب (أبيض أزرق)، استبعد أن يتم الشروع في إجراءات فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية في الأول من الشهر المقبل، الموافق يوم الأربعاء.وأشار شوستير في مقابلة إذاعية، إلى أن الموضوع، لم يُطرح بعد على بساط البحث في الحكومة أو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.