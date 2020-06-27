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مساعدات لمواجهة كورونا من قطر الخيرية لوزارة الصحة الكوسوفية

رام الله - دنيا الوطن
في إطار جهودها الدولية المتواصلة لمكافحة فيروس كوفيد19 والحد من انتشاره؛ قدمت قطر الخيرية مساعدات طبية بقيمة 300 ألف دولار لدعم المنظومة الصحية في كوسوفو في مواجهة وباء كورونا المستجدّ.

تم تقديم المساعدات التي تحتوي على 6500 عينة فحص اختبار فيروس كورونا وستة أجهزة تنفس صناعي بموجب اتفاقية وقعت بين قطر الخيرية ووزارة الصحة الكوسوفية قام بالتوقيع عليها عن وزارة الصحة سعادة وزير الصحة الكوسوفية / أرميند زيماي، فيما وقعها عن قطر الخيرية مدير مكتبها في العاصمة بريشتينا السيد / محمود عباس شاكر، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر في كوسوفا، والذي قام بتسليم هذه المساعدات لسعادة وزير الصحة الكوسوفية.

وخلال كلمته بمناسبة استلام المساعدات الطبية؛ قال وزير الصحة الكوسوفي إن هذه المساعدات سيتم توزيعها على مؤسسات المنظومة الصحية حسب احتياجاتها. مضيفًا "نستلم هذه الإمدادات لحماية مواطنينا مقدّمين كل الشكر لدولة قطر ولسعادة السفير ولمكتب قطر الخيرية في بريشتينا ليس لهذا التبرع فحسب، بل لجميع المساعدات القيّمة التي قدمتها دولة قطر لجمهورية كوسوفو وشعبها على مرّ السنين، والتي تصل قيمتها إلى الملايين من الدولارات.

من جهته قال مدير المعهد الوطني للصحة العامة بكوسوفو/ ناصر رمضاني: "نشكر دولة قطر على دعمها لجهود كوسوفو في مكافحة وباء كوفيد-19"، مضيفًا أن هذا الدعم محل تقدير كبير وإنه يشكل مساعدة عظيمة للمنظومة الصحية في كوسوفا، حيث أنها سوف يسهم في إنقاذ حياة المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تضمنت هذه المساعدة الطبية 6500 عينة فحص اختبار لفايروس كورونا المستجد، إضافة إلى 6 أجهزة تنفس اصطناعي"

من جهته، أكد سعادة سفير دولة قطر على متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مضيفًا أنه يعمل على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، وعلى توسيع أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات"، مشيرًا كذلك إلى أن "دولة قطر تقف دائمًا إلى جانب كوسوفو وشعبها الصديق.

كما قدم سعادته تعازيه لأسر ضحايا الفيروس في كوسوفا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، متمنيًا كذلك أن تتمكن كوسوفا من تجاوز هذه الأزمة بشكل سريع.

يذكر أن قطر الخيرية منذ بداية جائحة فيروس كورونا قامت بتقديم المساعدات العاجلة على الأسر والتي تضمنت توزيع مواد غذائية وصحية استفاد منها أكثر من 20000 مستفيد.

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