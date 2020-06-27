الهدمي يُحذر من أطماع الاحتلال في بناء كنيس يهودي بالأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، من أن الاحتلال، يطمع في بناء كنيس "يهودي" في المسجد الأقصى، من خلال استغلال المنطقة الشرقية منه، بحجة أنها مهجورة، بعد أن منع المواطنين ودائرة الأوقاف من إعمارها.



وأشار الهدمي، إلى أن الاحتلال، يتربص بأهل القدس، ويستغل كل فرصة من أجل السيطرة على المسجد الأقصى، وتقليص إدارة الأوقاف الإسلامية عليه.



ودعا المواطنين إلى ملء كافة جوانب المسجد الأقصى، وخاصة المنطقة الشرقية، وإعمارها بالمصلين طوال الوقت مع ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية وتعليمات إدارة المسجد، مؤكداً أنهم سيبقون شوكة في حلق الاحتلال، حتى يزول، رغم سياسة التنكيل بالمقدسيين والتضييق عليهم.



وقال الهدمي: "الاحتلال لا يريد أن يرى صحفيين ولا حتى مواطنين في المسجد الأقصى، فقضية الإبعاد باتت إجراءاتها بسيطة لدى الاحتلال، وأي جندي إسرائيلي، يستطيع أن يبعد أي مواطن بدون سبب".



وأشاد الهدمي بالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي يتبعونها خلال تواجدهم داخل ساحات الأقصى، مشدداً على ضرورة الالتزام بها لحفظ النفس؛ ولقطع الطريق على الاحتلال الذي يحاول استغلال الظرف من أجل فرض العقوبات على المصلين، وتمرير مخططاته التهويدية في المسجد.