تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

فتحت تونس، اليوم السبت، حدودها الجوية والبرية والبحرية، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة (كورونا).



وقامت وزارة الصحة التونسية، بوضع تصنيف لدول العالم، حيث سيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة الخضراء، بأي إجراء خاص بفيروس (كورونا)، بحسب ما نقلته (روسيا اليوم).



والتزام القادمين من الدول المصنفة بالقائمة البرتقالية، بإجراء تحليل مخبري (RT-PCR) قبل القدوم لتونس بـ 72 ساعة، والالتزام بالبقاء 14 يوماً في الحجر الصحي الذاتي، مع إمكانية اختيار البقاء في النزل.



أما التونسيون القادمون من دول مصنفة حمراء، فعليهم الخضوع لحجر إجباري لمدة أسبوع بالنزل، وأسبوع آخر بمنازلهم.



وفي وقت سابق من أمس الجمعة، انعقدت جلسة عمل بإشراف وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العلمية؛ لمتابعة انتشار فيروس (كورونا).



وخصصت الجلسة لإحكام الخطة التنسيقية، التي تم إقرارها لحسن الالتزام، وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية من قبل الوافدين على تونس من المواطنين المقيمين بالخارج، والزائرين الأجانب عند فتح الحدود، المقرر اليوم السبت 27 حزيران/ يونيو.



تجدر الإشارة إلى أن المجلس العالمي للسفر والسياحة "World Travel and Tourism Council"، صنف تونس بلداً آمناً.