اشتية يجتمع بقادة الأجهزة الأمنية اليوم لبحث إجراءات الحد من انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

يجتمع رئيس الوزراء، محمد اشتية، ظهر اليوم السبت، مع قادة الأجهزة الأمنية.



ويناقش الاجتماع آخر التطورات، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، وانتشاره في مختلف محافظات الوطن، ويبحث الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها؛ للحد من هذا الانتشار، وفق ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتان في محافظة رام الله والبيرة، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 1862.