الخارجية: إجلاء أول فوج من العالقين في أوروبا بالسادس من الشهر المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، أنه سيتم إجلاء الفوج الأول من العالقين من أبناء شعبنا في أوروبا، في السادس من شهر يوليو/ تموز المقبل.



وأوضحت الخارجية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الجهود المشتركة لجميع الوزارات والأجهزة والسلطات والهيئات المختصة في فلسطين والأردن، خاصة جهود سفيري البلدين، أثمرت عن تثبيت رحلة للملكية الأردنية إلى مطار فرانكفورت لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في أوروبا في الموعد المحدد أعلاه.



وأكدت أن العمل جار لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالحجوزات وانتقال العالقين في عديد الدول الأوروبية إلى مطار فرانكفورت في الوقت المحدد.



وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية أن الدفعة الثالثة من العالقين في مصر، والبالغ عددهم 478 عالقاً، ستصل يوم غد الأحد إلى أرض الوطن عبر مطار الملكة علياء الدولي، كما سيصل غدا العالقون في روسيا الاتحادية إلى أرض الوطن.