اتحاد البرلمانيين العراقيين: نرفض أي إجراءات على الأرض تقوض قيام الدولة الفلسطينية

وأهاب الاتحاد بحكومة وبرلمان العراق، والحكومات العربية والإسلامية، وبرلماناتها ودول العالم المحبة للسلام والمناصرة لحقوق الشعوب، التدخل لوقف سياسات الضم والتهويد الصهيونية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفرض حماية دولية من هذه الإجراءات التي تهدف لتوسيع الاستيطان وشرعنته.



في ظل الازمة الصحية والاقتصادية والامنية العالمية يتمادى الاحتلال الصهيوني في عدوانه المستمر على فلسطين وشعبها ، وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية، وسط صمت عربي ودولي مريب وبدعم من ادارة ترامب.



في محاولة لتمرير (صقفة القرن)، وفرض بلفور جديد، وذلك من خلال استمرار الصهاينة بضم باقي الاراضي الفلسطينية، ومنها منطقة الاغوار بما تمثله من ثروة طبيعية وانسانية، لرسم حدود جديدة ظالمة.





إن اتحاد البرلمانيين العراقيين، يؤكد التزامه الكامل تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق استقلاله وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف، ونرفض اي اجراءات على الأرض، تقوض قيام الدولة الفلسطينية، وتنتهك حقوق الفلسطينيين التي كفلها القانون الدولي.



أن إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت وغيرها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا فاضحا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".



لذا نهيب بحكومة وبرلمان العراق والحكومات العربية والاسلامية وبرلماناتها وبدول العالم المحبة للسلام والمناصرة لحقوق الشعوب التدخل لوقف سياسات الضم والتهويد الصهيونية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض حماية دولية من هذه الاجراءات التي تهدف لتوسيع الاستيطان وشرعنته.



رام الله - دنيا الوطنأكد اتحاد البرلمانيين العراقيين، التزامه الكامل تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق استقلاله، وقيام دولته، وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على رفضه أي إجراءات على الأرض، تقوض قيام الدولة الفلسطينية، وتنتهك حقوق الفلسطينيين، التي كفلها القانون الدولي.في بيان صدر عنه بعنوان (لكي لاننسى القدس وفلسطين)، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اعتبر اتحاد البرلمانيين العراقيين، أن "إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت وغيرها، يمثل جريمة حرب جديدة، تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً فاضحاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":