دولي

ميركل: على أوروبا التفكير بمكانتها في عالم لا تقوده الولايات المتحدة

ميركل: على أوروبا التفكير بمكانتها في عالم لا تقوده الولايات المتحدة
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن على أوروبا التفكير جيداً في مكانتها في الواقع الجديد، الذي لن تسعى فيه الولايات المتحدة إلى لعب دور الزعيم العالمي.

وقالت ميركل، في حديث لبعض وسائل الإعلام الأوروبية، نشر ليل السبت، ونقلته (روسيا اليوم): "نشأنا مع معرفة معينة أن الولايات المتحدة، تريد أن تكون قوة عالمية".

وأضافت ميركل: "لو تريد الولايات المتحدة، الآن وقف أداء هذا الدور بإرادتها الخاصة بها، يجب علينا التفكير في هذا الموضوع بشكل عميق".

وتعليقاً على موضوع تقليص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدد قوات بلاده في ألمانيا، اعتبرت ميركل أن الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا الوسطى، يستجيب لمصالح واشنطن.

وقالت المستشارة الألمانية: "القوات الأمريكية في الأراضي الألمانية لا تسهم في حماية ألمانيا، والجزء الأوروبي لـ (الناتو) فحسب، وإنما كذلك مصالح الولايات المتحدة ذاتها".

وتابعت: "نحن في ألمانيا، نعرف أن علينا أن ننفق أكثر على الدفاع، لقد حققنا زيادات كبيرة (لهذه المبالغ) خلال السنوات الأخيرة، وسنواصل سلك هذا الطريق؛ لتعزيز قدراتنا العسكرية".  
وتواجه الحكومة الألمانية، انتقادات متزايدة من قبل الولايات المتحدة، بسبب إنفاق برلين "المنخفض" في قطاع الدفاع في إطار التزاماتها ضمن حلف (الناتو)، وتعالت هذه الاتهامات بشكل خاص في فترة رئاسة ترامب، الذي أعلن مؤخراً عزمه سحب 9500 عسكري أمريكي من ألمانيا.

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