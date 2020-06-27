غزة: مباحث غرب خانيونس تٌنجز قضية سطو وسرقة مصاغ ذهبي

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رام الله - دنيا الوطن

أنجزت المباحث العامة بمحافظة خانيونس- قسم غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع مباحث الذهب، قضية سطو علي أحد منازل المواطنين في منطقة الاختصاص، وسرقة مصاغ ذهبي، وجوال آيباد، وذلك بعد إلقاء القبض على مشتبه بهم، اعترفوا بقيامهم بواقعة السرقة.



وذكر النقيب وسام عبد الهادي، رئيس قسم مباحث غرب خانيونس أن المواطن (ع. ج) تقدم بشكوى طرف القسم، حول تعرض منزله للسطو من قبل مجهولين، وسرقة مصاغ ذهبي، يقدر ثمنه بحوالي 600 دينار، بالإضافة لجوال آيباد.



وبين النقيب عبد الهادي، أنه وبعد تعميم مواصفات الذهب المسروق عبر المنظومة الإلكترونية لمباحث الذهب، تم التحفظ على المدعو (ع .س) أثناء محاولته بيع جزء من المصاغ الذهبي الذي يحمل نفس المواصفات المعممة، وعلى الفور تم التوجه إلى المكان وتوقيفه.



وأوضح النقيب عبد الهادي، أنه وبعد التحقيق معه، اعترف بواقعة السطو والسرقة، بالاشتراك مع (ع. ق) و(م. ق)، مشيراً إلى أنه تم إحالتهم إلى مفتش تحقيق الشرطة، مع الذهب المضبوط؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، حسب الأصول.