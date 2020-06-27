المطران حنا: القدس تمر بكارثة حقيقية والمشاريع الاستيطانية مستمرة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الاحتلالية الجديدة في ثلاث مستعمرات في القدس المحتلة، إنما يدل على ما وصل إليه واقع مدينتنا، والتي تسرق منا في كل يوم وفي كل حين، والعالم يتفرج علينا، ولا يحرك أحد ساكناً.





وتابع لقد سئم المقدسيون من الشعارات الرنانة والكلام الفارغ والخطابات، التي نسمعها من هنا أو من هناك، والتي لم ولن تغير شيئاً من واقع مدينة القدس المأساوي، الذي يتبدل ويتغير في كل يوم.





وأكد أن استهداف للفلسطينيين في كافة تفاصيل حياتهم، واستهداف للمقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ونحن نشهد حالة صمت عربي مخزية، تجاه ما يحدث في مدينة القدس، وكأن هؤلاء العرب، الذين وصفوا القدس في وقت من الأوقات بأنها عروس عروبتهم، قد تخلوا عنها، وتنصلوا من واجباتهم الإنسانية والروحية والوطنية تجاهها.





رام الله - دنيا الوطنوقال: إن القدس تمر بكارثة غير مسبوقة، فكل شيء فلسطيني إسلامي او مسيحي مستهدف ومستباح في مدينتنا المقدسة، ولكن في المقابل، هنالك الفلسطينيون الأبطال، الذين يدافعون عن مدينتهم، وهم صامدون مرابطون متشبثون بانتمائهم للقدس، ولهذه الأرض المقدسة، ولم ولن يتخلوا عن حبة تراب من ثرى هذه المدينة المقدسة، وهذه البقعة المباركة من العالم، التي نسكن فيها بأجسادنا، ولكنها ساكنة في عقولنا، وفي ضمائرنا، وفي وجداننا.