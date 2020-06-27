هنية يُطالب الأجهزة الأمنية بالضفة بملاحقة المعتدين على منزل القيادي (دويك)

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء أمس الجمعة، القيادي بالحركة، الدكتور عزيز دويك، حيث عبّر عن استنكاره للاعتداءات (الآثمة) التي تعرض لها بيت الدكتور دويك، من فئة مأجورة، معبرًا عن تضامنه الكامل مع رئيس المجلس وأسرته الكريمة.



وطالب رئيس الحركة، الأجهزة الأمنية في الضفة، بملاحقة هؤلاء المجرمين، واعتقالهم، وتقديمهم للعدالة، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات، تجريها قيادة الحركة مع بعض القيادات الأمنية، وقيادات من حركة (فتح) حول هذا الأمر.