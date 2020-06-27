حماس: نُحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة دويك وسلامته





وحملت حركة (حماس) السلطة، وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور عزيز دويك وسلامته، وأخذ الإجراءات اللازمة؛ لحماية شخصية اعتبارية مثله، والتي يكفل لها القانون الفلسطيني، توفير الأمن والحماية.



ودعت السلطة، وأجهزتها الأمنية إلى ملاحقة الجناة، ونتساءل عن سبب الصمت، خاصة أن هويتهم معروفة، وصورهم ظاهرة في التسجيلات، التي قدمها الدكتور الدويك للشرطة، من أجل ملاحقة الجناة.



ودعا أهل الخليل ووجهاءها إلى أخذ دورهم، وحماية رمز الشرعية الفلسطينية، من تغول بعض البلطجية الخارجين عن القانون، والذين يستهدفون وحدة شعبنا ورجالاته المخلصين، فالدكتور دويك تعرفه الخليل وأهلها، وهو من أبنائها المخلصين، وأكاديمي تشهد له منابر العلم، ومناضل قضى جزءًا من عمره في الإبعاد والسجون.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، تعقيبًا على الاعتداءات المتكررة على منزل القيادي بالحركة، الدكتور عزيز دويك في مدينة الخليل.ودانت (حماس) الاعتداءات المتكررة،التي يتعرض لها منزل القيادي بحركة حماس الدكتور عزيز دويك، من فئة خارجة عن القانون في مدينة الخليل.