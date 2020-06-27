بدء صرف المنحة القطرية وسط تنويه مهم للمستفيدين من وزارة الاتصالات









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، بقطاع غزة، اليوم السبت، تنويهاً للمستفيدين من المنحة الأميرية القطرية.ونوهت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على (فيسبوك)، للمستفيدين من المنحة الأميرية القطرية، بضرورة الحضور شخصياً، كل حسب موعده إلى مكتب البريد، مصطحباً بطاقة الهوية الشخصية.وأفادت الوزارة، أن الشخص المستفيد من المنحة القطرية، ليس بحاجة إلى إحضار صورة عن الهوية، كما كان في السابق.وبدأت صباح يوم السبت، في قطاع غزة، عملية صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة، عبر فروع بنك البريد.وقد تم تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 أيار/ مايو 2020 الخميس.