أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل أسيران من محافظة جنين، اليوم السبت، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور: إن الأسير عبد محمود عبد عبيد، من بلدة عرابة جنوب جنين، دخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال، علماً أنه محكوم لمدة 27 عاماً، فيما دخل الأسير هاني شاكر حسن لحلوح عامه الـ 18، وهو العام الأخير.