الشيخ لـ (غانتس): من يتحدث عن زيارة رام الله والتفاوض عليه أولاً إنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
غرد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم السبت، رداً على وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، حول استعداده لزيارة رام الله والتفاوض.
وقال الشيخ في تغريده عبر (تويتر): رداً على السيد غانتس، نقول: إن من يتحدث عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض، عليه أولاً أن يفكر بإنهاء الاحتلال، لا أن يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله.
وأضاف وزير الشؤون المدنية: "على غانتس أن يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة، وفرض سياسة (الأبرتهايد) على شعب آخر، وعليه أن يطبق اتفاقيات وقعت لا أن يدير الظهر لها".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أعلن أنه "على استعداد للاجتماع فوراً بالفلسطينيين؛ لإجراء محادثات سلام إذا طلبوا التفاوض"، متعهداً "بتقديم خطوات متبادلة إذا ضمت إسرائيل أراضي الضفة الغربية".
كما أعرب عن أسفه لعدم وجود مفاوضات مع الفلسطينيين، قائلاً: إنه على "اتصال بالولايات المتحدة، والدول الأوروبية، ودول أخرى حول كيفية بدء المفاوضات على أساس اقتراح السلام، الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وكرر غانتس شروطه لبسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، متعهداً بأن "إسرائيل لن تضم مناطق بها أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وستمنح حقوقاً متساوية لمن يعيشون في مناطق ضمها"، مبيناً أنه "ستكون هناك أعمال دبلوماسية وأمنية أولية، لضمان ألا تضر أي خطوة بأمن إسرائيل أو الأصول الاستراتيجية أو اتفاقيات السلام مع الدول العربية".
غرد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم السبت، رداً على وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، حول استعداده لزيارة رام الله والتفاوض.
وقال الشيخ في تغريده عبر (تويتر): رداً على السيد غانتس، نقول: إن من يتحدث عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض، عليه أولاً أن يفكر بإنهاء الاحتلال، لا أن يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله.
وأضاف وزير الشؤون المدنية: "على غانتس أن يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة، وفرض سياسة (الأبرتهايد) على شعب آخر، وعليه أن يطبق اتفاقيات وقعت لا أن يدير الظهر لها".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أعلن أنه "على استعداد للاجتماع فوراً بالفلسطينيين؛ لإجراء محادثات سلام إذا طلبوا التفاوض"، متعهداً "بتقديم خطوات متبادلة إذا ضمت إسرائيل أراضي الضفة الغربية".
كما أعرب عن أسفه لعدم وجود مفاوضات مع الفلسطينيين، قائلاً: إنه على "اتصال بالولايات المتحدة، والدول الأوروبية، ودول أخرى حول كيفية بدء المفاوضات على أساس اقتراح السلام، الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وكرر غانتس شروطه لبسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، متعهداً بأن "إسرائيل لن تضم مناطق بها أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وستمنح حقوقاً متساوية لمن يعيشون في مناطق ضمها"، مبيناً أنه "ستكون هناك أعمال دبلوماسية وأمنية أولية، لضمان ألا تضر أي خطوة بأمن إسرائيل أو الأصول الاستراتيجية أو اتفاقيات السلام مع الدول العربية".
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