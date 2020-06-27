الشيخ لـ (غانتس): من يتحدث عن زيارة رام الله والتفاوض عليه أولاً إنهاء الاحتلال



كما أعرب عن أسفه لعدم وجود مفاوضات مع الفلسطينيين، قائلاً: إنه على "اتصال ب​الولايات المتحدة،​ والدول الأوروبية، ودول أخرى حول كيفية بدء المفاوضات على أساس اقتراح ​السلام​، الذي قدمه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".



وكرر غانتس شروطه لبسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، متعهداً بأن "إسرائيل لن تضم مناطق بها أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وستمنح حقوقاً متساوية لمن يعيشون في مناطق ضمها"، مبيناً أنه "ستكون هناك أعمال دبلوماسية وأمنية أولية، لضمان ألا تضر أي خطوة بأمن إسرائيل أو الأصول الاستراتيجية أو اتفاقيات السلام مع ​الدول العربية​".

وكان وزير الأمن ال​إسرائيل​ي، ​بيني غانتس،​ قد أعلن أنه "على استعداد للاجتماع فوراً ب​الفلسطينيين؛​ لإجراء محادثات سلام إذا طلبوا التفاوض"، متعهداً "بتقديم خطوات متبادلة إذا ضمت إسرائيل أراضي ​الضفة الغربية​".