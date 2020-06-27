مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوبي نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن 42 عاماً من سكان مدينة أريحا، مصرعه، الليلة الماضية، بحادث سير وقع على الشارع الرئيسي نابلس- رام الله، وأصيب آخر بإصابات وصفت بالمتوسطة.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة، تلقت بلاغاً فجر اليوم، عن وجود حادث سير جنوب نابلس، وعلى إثره، وصلت إصابة لمواطن من أريحا، وصفت في حينها بالحرجة، وقد أعلن الأطباء في مستشفى رفيديا الحكومي عن وفاتها، فيما بعد، كما وصل مشفى النجاح الجامعي، مواطن آخر أصيب بالحادث ذاته، ووصفت إصابته بالمتوسطة.



وأضاف، أن الشرطة، باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته، وأبلغت النيابة.