الصحة: 67 إصابة جديدة بـ (كورونا) منها 11 حالة خطرة بالعناية المكثفة









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات مختلفة بالضفة الغربية.وأفادت الكيلة في تصريح صحفي مقتضب، عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر (فيسبوك)، أن الإصابات الـ 67 الجديدة، بينها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة.وكشفت وزيرة الصحة، أن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس، متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.وأوضحت، أن مجمل الإصابات (1862)، وحالات التعافي (620)، وحالات الوفاة خمسة، والحالات النشطة (1237).